أهالي مدينة تبوك ينتظرون استكمال جسور المشاة في مواقع وطرق عدة تشهد حركة تنقلات كبيرة للمارة. أول هذه الطرق، طريق الملك فيصل الذي يعتبر دولياً ويشهد حركة دؤوبة، غير أنه بات يُشكل خطراً حقيقياً على العابرين، خصوصاً أنه يفصل بين أكبر مول تجاري بتبوك ومنتزه الأمير فهد بن سلطان، والموقعان يشهدان تنقلات كبيرة، رغم وجود جسر مشاة غير مكتمل أنشئ عام 2018 وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه.والجسر الآخر على طريق الملك فهد الذي يشهد هو الآخر تنقلات بين حديقتين، ولم يستكمل حتى الآن.ويؤكد المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك مراد السرحاني لـ«عكاظ» أن جسر منتزه الأمير فهد بن سلطان وصلت نسبة الإنجاز فيه 82%،وسيتم الانتهاء من الأعمال في غضون شهرين، أما جسر طريق الملك فهد فإن نسبة الإنجاز فيه تجاوزت 74%، وسيتم الانتهاء منه خلال 3 أشهر.