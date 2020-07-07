أعلنت جامعة الملك خالد عن بدء قبول المتقدمين والمتقدمات لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الدارسي القادم، اعتباراً من الثلاثاء القادم عبر موقعها الإلكتروني registration.kku.edu.sa.ودعا عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، المتقدمين والمتقدمات إلى التسجيل في تطبيق «أكاديميا» من خلال موقع الجامعة لإجراء عملية التسجيل، مشيراً إلى أن القبول لا يعتمد على أولوية التقديم وإنما على نسبة المتقدم الموزونة أو المؤهلة إذ سيتم احتساب النسبة المؤهلة (30٪؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50٪؜ اختبار القدرات و20٪؜ الاختبار التحصيلي) للقبول في التخصصات العلمية للطلاب وفي جميع التخصصات للطالبات، كما سيتم احتساب النسبة الموزونة للقبول في التخصصات النظرية للطلاب (50٪؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50٪؜ اختبار القدرات).وأشار إلى أن عملية الترشيح للقبول ستتم بحسب النسب المؤهلة والموزونة وترتيب الرغبات بالمـفاضلة على عـدد المـقاعد المـتاحة لكل تخصص، مضيفاً أن موعد إعلان نتائج الترشيح سيكون في 30 من الشهر الجاري، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكان تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية لمن صدر له رقم جامعي وفي المتاح من المقاعد من يوم الخميس 2 ذي الحجة حتى يوم السبت 18 من الشهر نفسه.وأكد أن القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إلكتروني بشكل كامل ويتم دون تدخل العنصر البشري ودون أي استثناءات، ويمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة والتخصصات من خلال موقع الجامعة.