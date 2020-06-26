كشفت الحكومة العراقية، عن اعتقال أشخاص متورطين في استهداف المنطقة الخضراء والسفارات الأجنبية، وأكدت أنها داهمت مقرات مليشيا «حزب الله» العراقي لوقف عمليات قصف هذه المنطقة. وأفادت في بيان اليوم (الجمعة) بأن الأجهزة الأمنية رصدت مخططاً لاستهداف مقرات حكومية، مؤكدة اعتقال 14 شخصاً في مقر حزب الله وضبط قواعد لإطلاق صواريخ.وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن معلومات استخبارية دقيقة توافرت عن الأشخاص الذين سبق وأن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة مرات عدة. ورصدت الأجهزة المعنية نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء.وأضاف أنه تم تحديد أماكن وجود المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخبارياً، وأعدّت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم من القضاء العراقي وفق قانون مكافحة الإرهاب.وذكر البيان أنه تشكلت لجنة تحقيقية خاصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الأجهزة الأمنية، «وأودعت المتهمين لدى الجهة الأمنية المختصة للتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيق والبت بموضوعهم من قبل القضاء».وعثر الجيش العراقي الإثنين الماضي على منصة بداخلها صاروخان من نوع كاتيوشا معدة للإطلاق جنوب غربي بغداد. وقال الأمن العراقي إن الصواريخ التي عثر عليها كانت موجهة لمطار بغداد الدولي.وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجه الأسبوع الماضي بضرورة تشكيل خلية للتحقيق في مسألة إطلاق الصواريخ التي تتكرر باستمرار منذ أشهر، مستهدفة محيط قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية.وتعرض معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والمنطقة الخضراء، لهجمات صاروخية عدة أطلقت من جنوب بغداد خلال الأشهر الماضية. كما تعرض محيط مطار بغداد الدولي لهجمات صاروخية مجهولة حيث يتمركز جنود عراقيون وأمريكيون.