أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي مؤسسة عالمية جديدة غير ربحية تتولى إدارة وتنظيم الفعاليات السنوية لمبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، عن تنظيم ثاني فعالياتها الافتراضية. حيث يجمع مؤتمر "لا تنسوا كوكبنا"، الذي ينعقد في 25 يونيو، نخبة مؤثرة من صناع القرار والشخصيات المهمة في مجال المال والاقتصاد، لتحديد العناصر الرئيسية التي يجب تبنيها في الخطة العالمية للتعافي المستدام.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر بن عثمان الرميان: «لا مخرج من حالة الركود الاقتصادي الراهنة إلا في إعادة التفكير في وضع كوكبنا ومعاودة التواصل معه، سواءً كنا أفراداً أو شركات أو مستثمرين. إن وجود خطة عالمية مستدامة تشمل البيئة للتعافي من الأزمة ستخلق فرص عمل وتطور البنية التحتية وتحقق عوائد مالية». ويجمع هذا المؤتمر الافتراضي نخبة من الخبراء في مجال البيئة والخدمات المالية من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول البيئية وفرص الاستثمار وخطط التعافي، بما يتماشى مع بنود اتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويمكن مشاهدة أبرز جوانب هذا الحدث هنا. وتشمل قائمة المتحدثين:الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، و ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، و برون بوارسون، وزيرة الدولة للانتقال البيئي والتضامن، فرنس، والسيد جاكيه أتالي، رئيس بوزيتيف بلانيت، فرنسا، والسيد موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في شركة ريلاينس إندستريز، الهند، والسيدة أنوشة أنصاري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إكس برايز، الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة باربارا بيلفيسي، المؤسسة والرئيس التنفيذي في إنترستيلار لاب، فرنسا، والسيد جاي كولينز، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المصرفية واستشارات أسواق المال في مجموعة سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية، و الدكتور جين غودول، مؤسسة معهد جين غودول، وسفيرة الأمم المتحدة للسلام، المملكة المتحدة، والسيدة ماريان هار، المدير التنفيذي لتحالف غرين ديجيتال فاينانس، الدنمارك، والدكتور ماريو مولينا، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء للعام 1995 ورئيس مركز ماريو مولينا، المكسيك، والدكتور برتراند بيكارد، رئيس مؤسسة سولار إمبلص، سويسرا، والسيد باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة توتال، فرنسا، واللورد أداير ترنر، رئيس لجنة تحولات الطاقة وكبير زملاء معهد الفكر الاقتصادي الجديد، المملكة المتحدة

ومن جانبه، يقول ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: «لقد أظهرت لنا الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وأزمة الرعاية الصحية الراهنة أن قوتنا تكمن في التعاون سوياً وتبادل المعرفة. ولذلك جمعنا كوكبة من ألمع العقول في العالم بغية وضع مقترحات قابلة للتنفيذ تستهدف تحقيق تغيير إيجابي على المستوى العالمي». جدير بالذكر أن مؤتمر «لا تنسوا كوكبنا» يلقي الضوء على أن الأزمة الراهنة تتيح لنا فرصة تاريخية للتغيير. ومن موضوعات المؤتمر: الدروس المستفادة بشأن حماية الطبيعة والبيئة، وحلول الطاقة المستدامة ودور قيادات القطاعين العام والخاص في بناء عالم مستدام، والحلول البيئية هي الطريقة المثلى للمضي قدماً نحو مستقبل مشرق، وعلم البيئة من منظور الربحية.

وسوف يتم بث فعاليات «لا تنسوا كوكبنا» بثاً حياً عبر قناة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على يوتيوب وتويتر، يوم 25 يونيو، من 11 صباحاً إلى 1 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (18:00 مساء إلى 20:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية). وتأتي سلسلة الفعاليات الافتراضية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ضمن مجموعة منجزات خارطة طريق المؤسسة، والتي تتوجها بانعقاد المؤتمر السنوي للمبادرة في العاصمة الرياض يومي 28 و29 أكتوبر 2020. وكانت المؤسسة قد أصدرت مؤخراً تقريرها الأول الذي تستهل به سلسلة من تقارير تحمل عنوان «تأثير»، في إطار رعايتها لألمع الأفكار من جميع أنحاء العالم ومساعدتها في إحداث تأثير ايجابي في البشرية على نحو مستدام. ويمكن الاطلاع على تقرير «معاً ننتصر في معركتنا ضد المرض» “Winning the Battle of Disease Together” عبر هذا الرابط. كما يمكن الاطلاع على أولى الفعاليات التي انعقدت افتراضياً في أبريل الماضي، تحت عنوان «ما وراء الأزمة: حان دور التكنولوجيا»، عبر هذا الرابط.