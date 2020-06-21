يظل «الأحد» 29 شوال، استثنائيا في الذاكرة، إذ ظلت الأيام التي سبقته، عصية على النسيان، بعدما وضعت جائحة كورونا التي ضربت العالم كله، بصمتها على كل مسارات الحياة في الكرة الارضية بأسرها. واستمدت عودة الحياة الطبيعية، اهميتها من فترة السكون التي سبقتها واستمرت قرابة 3 اشهر، لزم فيها الناس منازلهم بين الخوف والترقب، وخلت الشوارع من ضجيجها، والمدن من مصابيحها، والأسواق من روادها، وهجر عشاق البحر أمواجه.وحين دقت عقارب الساعة السادسة امس (الأحد)، دفعت المدن والقرى الصامتة، سكانها إلى الفضاء الفسيح، وضجت الشوارع بالحركة واستقبلت الواجهات البحرية عشاقها بعد غيبة، أما الأسواق فقد عادت إلى حيويتها ونشاطها. فيما كانت صوالين الحلاقة تستقبل عشرات الرواد، وذات الحال لمراكز التجميل النسوية، مع حرص وتدبر في الوقاية والحذر، فالفايروس الذي لم يعلن استسلامه بعد ما زال متربصا بالجميع في مكان خفي لا يرى بالعين المجردة لذا حرصت القطاعات الحكومية على اتخاذ مزيد من التدابير من التعقيم والفحص الحراري واجهزة تنقية الهواء ومنع من تزيد درجة حرارته على 38 من الدخول.كادر (1)شواطئ الوجه تستقبل عشاقهاعباس الفقيه (الوجه) abbasalfakeeh@ارتبطت محافظة الوجه بالبحر ويعتبره الاهالي جزءًا من حياتهم، ومصدرا للرزق ومكانو اثيرا لمرحهم وسعادتهم دون أن ينقطع هذا العشق صيفاً أو شتاء، مستأنسين بهدير أمواجه نهاراً، و مستمتعين بالسمر على الشاطئ ليلا. ومع عودة الحياة لطبيعتها بعد جائحة كورونا، يعاود أبناء الوجه الجلوس على رماله والرجوع إلى شواطئه.وبحنين العودة لتلك الشواطئ يتحدث عبدالله الحربي: منذ الصغر نحن لا ننقطع عن الاستمتاع بروعة شواطئنا، بعيداً عن صخب الفضائيات، وسنعود بحذر ملتزمين بكافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجهات المسؤولة.كادر (2)٣٤٢٩ عاملا يعقمون مرافق العروسحسين هزازي (جدة)وضعت إدارة صحة البيئة في أمانة جدة خطة لتطهير وتعقيم المرافق العامة وابلغ وكيل الأمين للخدمات المهندس عايض علي الزهراني، أن خطة التطهير تشمل المرافق التي تشهد ترددا عاليا من السكان مثل أسواق النفع العام ومراكز التسوق والتموينات الغذائية، ونفذت أعمال التطهير والتعقيم عبر فريق من ٣٤٢٩ عاملا، و٢٧٥٠ معدة وآلية تعمل على مدار الساعة في نطاق ١٩ بلدية فرعية.وأضاف الزهراني، أنه منذ بداية الجائحة طُهر وعُقم نحو ١٣٩.٣٦١ موقعا، إلى جانب تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحلات، وحول المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية.كادر (3)جدة: لا «شيشة» في المقاهي.. وحظر ألعاب المطاعمحسين هزازي (جدة)شددت أمانة جدة على محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسوية بضرورة التزام تطبيق التدابير الوقائية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة لكل نشاط.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد إبراهيم الزهراني أنه مع بدء رفع منع التجول وعودة العمل بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، يستمر منع تقديم المعسل والشيشة في المقاهي وإغلاق أماكن العاب الأطفال في المطاعم، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وإغلاق المحلات المخالفة للتعليمات مع توفير وحدات ثابتة للفحص البصري على مداخل المولات ومراكز التسوق لفحص كافة المرتادين وعزل من تتعدى حرارته 38 درجة مئوية او أكثر.وأشار الزهراني إلى ضرورة مراعاة وضع خطوط السير والعلامات الإرشادية لتنظيم الدخول والخروج، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات أمام بوابات المراكز وفي دورات المياه وأمام المصاعد والسلالم الكهربائية، والتطهير الدوري لمواقف السيارات، مع إلزام كافة المرتادين بارتداء الكمامات، وقصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية، مع توفير حاويات للتخلص من الكمامات والقفازات، وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه بوجود حالات إصابة بفايروس كورونا.وبين المهندس الزهراني أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية على محال الحلاقة وصالونات التجميل النسائي والمطاعم والمقاهي للتأكد من عدم تقديم الشيش والمعسل مع تخصيص جولات تفتيشية على محال الحلاقة وصالونات التجميل النسائي للتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية والتأكد من سلامة المرتادين ومن ارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.كادر (4)عودة خجولة لـ «الحلاقين».. وزحام نسوي في «التجميل»محمد الشهراني (الدمام) mffaa1@بحذر شديد بدأ اهالي الشرقية في العودة إلى المتاجر وصوالين الحلاقة والتجميل. ولاحظت «عكاظ» اقبالا خجولا على صالونات الحلاقة الرجالية عكس نظيرتها النسوية، وشهدت المتاجر المتخصصة في بيع مستلزمات الحلاقة اقبالا لافتا لحرص الجميع على اقتناء الأدوات الخاصة بالحلاقة والتجميل التزاما بالتدابير الوقائية المانعة لانتقال العدوى. ومن جانب آخر شهدت شوارع المنطقة الشرقية حركة غير اعتيادية حيث بدأت المركبات في التنقل بين الأحياء والمدن والمحافظات في ساعات متأخرة من اليوم.ولوحظ أيضا استعداد الصالات الرياضية وقاعات السينما لتطبيق التدابير قبل استقبال الأهالي بتوفير المعقمات ووضع الملصقات والتنظيمات الداخلية التي تعنى بمثل هذه الأنشطة.من جانب آخر، وضعت بلدية الخبر دوائر لجلوس المتنزهين في الواجهة البحرية والكورنيش لتطبيق معايير التباعد الجسدي، كما قامت بغسل وتعقيم العاب الأطفال في الحدائق العامة والمنتزهات حرصا على سلامة الأطفال.يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها البلدية والتي تتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة التي تتخذها كافة الجهات لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.كادر (5)أجهزة لتنقية الهواء في قطاعات المدينةعبدالهادي الصويان (المدينة المنورة) sawaian@عاد موظفو الجهات الحكومية في المدينة المنورة إلى مقار أعمالهم، مع أول أيام العودة وحرصت القطاعات على اتخاذ العديد من التدابير بما يراعي مبادئ الصحة والسلامة بتهيئة مبانيها ومرافقها بمختلف الإجراءات الوقائية وجملة من الخطط كتعقيم المرافق خصوصا الاسطح التي يكثر استخدامها كالمكاتب ومكاتب الاستقبال والآلات، مع توفير معقمات الأيدي عند بوابات الدخول والخروج، وقرب الإدارات والأقسام وتوفير متطلبات نظافة بيئة العمل كالصابون والمناديل وأجهزة الفحص الطبي الحراري وأجهزة تنقية الهواء عالية الكثافة وزيادة مصادر التهوية الطبيعية والميكانيكية والفحص الدوري ووضع كاميرات حرارية للفحص الأولي لكافة الموظفين عند دخولهم. وحرصت بعض الجهات على تخصيص عيادة الكترونية للاستشارات الطبية بالتنسيق مع صحة المدينة.كادر (6)مراجعو «تطمن»: الحراره ٣٦ و«الأمور سليمة»عبدالكريم الذيابي (الطائف) r777aa@في أول ايام العودة للحياة الطبيعية، وقفت «عكاظ» على توافد أعداد من المواطنين والمقيمين إلى عيادات تطمّن، واصطفت عشرات المركبات حول المقر والشوارع المحيطة، واتضح خلال جولة الصحيفة أن حرارة بعض المراجعين طبيعية ما بين ٣٦ و٣٧ درجة مئوية، وحرص أحد المراجعين على إيصال أحد كبار السن الذي كان يبحث عن العيادات، فيما وضعت صحة الطائف إجراءات احترازية للمراجعين، بدءاً من التباعد والتعقيم وإرتداء الكمامات مع مسارات للدخول منفصلة عن الخروج وأخرى للحالات المحوّله للمستشفى ومن تستدعي حالته يتم تحويله فورا لعيادات سحب العينات. وشكا بعض المراجعين من ارتفاع في الحرارة والاحتقان وبعد الكشف الطبي تبين سلامتهم. واوضح المتحدث باسم صحة الطائف وجود عيادتي تطمن في مركزي صحي شهار، والعقيق.كادر (7)%80 ارتفاع متوقع لإشغال الفنادق في الجنوبمحمد الصبحي (الرياض) malsobhi18@يتوقع أن يشهد عدد من القطاعات ارتفاعات في المبيعات على رأسها السياحة، والمقاولات، والأغذية والمطاعم، والذهب والمجوهرات إلى جانب ارتفاع مرتقب في الإشغال بالفنادق وتحديداً في المناطق الجنوبية بنسبة 80%.وفي السياق قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور عبدالله المغلوث، إن عودة الحياة إلى طبيعتها ستعيد فتح النشاط الاقتصادي الكلي وإعادة عملية التوازن لكثير من قطاعات الأعمال والتجارة لتكون على واجهة مرحلة زخم إنفاقي بعد فترة توقف شبه كاملة، فيما ستعوض قطاعات مثل السياحة، والمقاولات، والأغذية والمطاعم، والذهب والمجوهرات، خسائر الفترة الماضية بسبب منع التجول، وستدفع العودة الكلية جميع القطاعات الاقتصادية إلى وضع آليات جديدة تمكنها من رفع مكاسبها قبل نهاية السنة المالية، كما أنها ستعتمد في المرحلة المقبلة على رفع نسب التخفيضات للترويج لمنتوجاتها.وأضاف المغلوث أن الأيام الأولى ستشهد عودة حياة الأعمال لديناميكية استثنائية، وارتفاع حجم الإنفاق في كل القطاعات، لتوفر السيولة النقدية للأفراد مع تنامي الادخار المخصص للإنفاق قبل الجائحة، وتوقف كثير من المشاريع المزمع تنفيذها طيلة الأشهر الماضية، إضافة إلى تعافي أسواق النفط العالمية وارتفاع سعر تداول برميل النفط.ونوه المغلوث إلى أن رفع الإغلاق الكلي سيكون له أثر كبير على جميع القطاعات وستكون العودة بحسب المؤشرات قوية بسبب طول فترة منع التجول، كما ستشهد القطاعات التي توقفت تماماً نمواً في الطلب والإقبال، التي ستعتمد في المرحلتين الحالية والمقبلة على تنويع أساليبها في الترويج، وتوقع المغلوث أن يشهد قطاع السياحة بمختلف نشاطاته وقطاع المقاولات، نمواً ملحوظاً بعد توقف الفترة الماضية، وسيكون هناك إقبال على السفر والتنقل بين المدن السعودية للاستجمام والسياحة، فيما سترتفع نسبة الإشغال في الفنادق وتحديداً في المناطق الجنوبية بنسبة 80%، إضافة إلى الأنشطة المختلفة التي ستشهد تحسناً ملحوظاً في حجم الإقبال.من جانبه اوضح الخبير الاقتصادي أسامة فلال أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كانت كما هي على الرغم من الأزمات والظروف التي تعصف بالعالم، إذ إنها لا تؤثر في صلابة الاقتصاد السعودي والنظام المالي القوي الموجود فيها، فالوقائع والأحداث تثبت هذه القوة والثبات في مواجهة أي عوارض حتى في أسوأ الأحوال عندما سجل سعر برميل النفط في فترة سابقة 7.5 دولار، وأضاف الفلال أن الفتح الكلي سيحول السوق من ركود إلى نمو في جميع القطاعات، وسيصحح النمو المسارات المالية لكثير من الشركات وتحديد تلك التي يقع عملها في القطاعات التي توقفت في فترة منع التجول، كما سيسجل أول أسبوع بعد العودة الكلية نشاطاً عالياً وحركة تداول كبيرة، فيما ستكون حركة الأموال وعمليات الصرف مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية.كادر (8)لماذا اعتذرت صوالين صامطة عن استقبال زبائن الصباح؟أحمد الجبيلي (صامطة) ahmed_jubaily@عاودت صوالين الحلاقة في صامطة فتح أبوابها، وشوهد العاملون فيها وهم يقبلون على تنظيف وتعقيم المحلات، ولم تستقبل الصوالين أي زبون في الفترة الصباحية بسبب انشغالها بالترتيب والتنظيم طبقا للبروتوكول المبلغ لهم من وزارة الشؤون البلدية والقروية.وفي الوقت نفسه، عملت بلدية محافظة صامطة على تعقيم مداخل المراكز التجارية والميادين العامة والأرصفة وتكثيف الجولات الرقابية على المراكز التجارية وصوالين الحلاقة والتشديد عليهم بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.كادر (9)عشاق البحر يغسلون شوق الـ 90 يوماً على الشاطئإبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@ تصوير: سامي بوقسبشوق ولهفة تدفق العشرات أمس (الأحد) إلى البحر في أعقاب فترة هجران طويلة استلزمتها تدابير مقاومة فايروس كورونا المستجد، ووجد عشاق الكورنيش البحري في جدة أنفسهم أمام الموج والرمل والمسطحات الخضراء بعد أيام كورونا ورفع الإغلاق التام عن جميع المناطق والمدن لتعود الحياة الطبيعية والأنشطة اليومية.. وهذه المرة بحذر.