أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداءات العسكرية التركية والإيرانية على مناطق في شمال العراق, بوصفها انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتدخلاً سافرًا ومرفوضًا في شؤونه الداخلية.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المنامة تؤكد شجبها واستنكارها التام لتلك الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة تلك الاعتداءات، ومساندة الحكومة العراقية في جهودها الوطنية للمحافظة على أمن واستقرار العراق .