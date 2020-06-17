أغلقت وأنذرت الفرق المختصة بصحة البيئة ومراقبة الأسواق في بلدية ينبع 22 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.وتفقدت الفرق الرقابية خلال الأسبوع الحالي 200 منشأة تجارية، وأغلقت 8 منشآت مخالفة، وأنذرت 14 أخرى. وتنوعت المخالفات ما بين سوء النظافة العامة وعدم تخزين المواد الغذائية بشكل صحي والعمل بشهادات صحية منتهية، وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.وفي السياق، أغلقت أمانة الجوف، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، مصنعا للمياه لمخالفته الاشتراطات الصحية.وأوضحت الأمانة، أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات الصحية والنظامية، إذ لوحظ عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وتهالك أجهزة تحلية المياه، وعدم صيانة صواعق الحشرات، وتدني مستوى النظافة العامة، وترك فتحات الصرف مكشوفة، ووجود فتحات تسهم في دخول القوارض والحشرات للمصنع.وفي الإطار ذاته، قاد بلاغ مواطن بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة إلى مداهمة حوش شعبي في حي الخنساء يخزن كميات كبيرة من البصل في بيئة مخالفة.وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي أن الفرق الرقابية صادرت 9600 كيلوغرام من البصل خُزنت في حوش شعبي بحي الخنساء، تديره عمالة مخالفة، يفتقر أدنى الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة.وأشار إلى إتلاف 7600 كيلوغرام من البصل الفاسد لسوء التخزين وتسليم باقي الكمية لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامته، وتم حجز المركبة المخصصة للنقل واستدعاء مالك الموقع لاتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المخالف.