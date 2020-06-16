أكد نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مدير مهرجان سينيمانا للفيلم العربي الأول عبر المنصة الإلكترونية المخرج د. خالد الزدجالي أن المهرجان يقدم جوائز عدة للفائزين والمشاركين في دورته الأولى التي تقام عن بُعد من خلال المنصة الإلكترونية، مؤكداً أن المشاركات في هذا المهرجان الإلكتروني تبشر بالخير بأن تكون نسخته الأولى مميزة بفضل تعاون القائمين عليه واستحسان فكرته لدى عشاق الأفلام السينمائية.



وأضاف في تصريح صحفي أن المهرجان يستهدف الأفلام التي تتناول موضوع فايروس كورونا بشكل خاص، ومستمر في تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة حتى نهاية شهر يونيو الجاري على أن تعلن أسماء الأفلام الفائزة في منتصف شهر يوليو القادم على الهواء من خلال شاشة قناة مجان الفضائية.



وتابع: المهرجان يقدم أربع جوائز مهمة وقيمة وهي جائزة لأفضل فيلم وثائقي وجائزة لأفضل فيلم روائي وجائزة لأفضل فيلم للمتطوعين إضافة إلى جائزة أفضل فيلم كارتون وجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثق جهود الصفوف الأولى لمواجهة جائحة كورونا.



وشكر نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب ومدير مهرجان «سينيمانا الإلكتروني» د. خالد الزدجالي جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي لاهتمامهم بتسليط الضوء على أخبار المهرجان واصلاً شكره للمستشار الإعلامي للمهرجان د.عمر الجاسر ولمدير المركز الإعلامي الصحفي القدير مفرح الشمري على تواصلهم الدائم مع وسائل الإعلام لإبلاغهم بأخبار المهرجان الذي يقام بعد توقف وتعطل العديد من المهرجانات السينمائية والفنية بعد انتشار جائحة كورونا.