اختتمت مبادرة «#حركتك_صدقتك» فعالياتها بنجاح نهاية شهر رمضان المبارك، بعد أن أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هذه المبادرة في بداية الشهر الفضيل من أجل تحقيق هدفين تمثلا في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من المنزل والحفاظ على صحتهم خلال رمضان ودعوتهم لتسجيل أنشطتهم الرياضية من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف الثاني، وهو جمع التبرعات لصالح جمعية إطعام الخيرية مقابل الأنشطة الرياضية التي تم تسجيلها، حيث وصلت قيمة التبرعات مع نهاية المبادرة إلى مبلغ 125 ألف ريال، لتعكس هذه التبرعات حجم المشاركات التي شهدتها المبادرة من جميع أنحاء المملكة، والتي بلغت 5500 مشاركة، وتجسّد أيضاً مدى تحفّز المجتمع للمشاركة في هذ المبادرة التي تنضوي تحت مظلة الحملة الناجحة والمستمرة «#بيتك_ناديك».

وتندرج مبادرة «حركتك صدقتك» تحت التزام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في المساهمة بتحقيق مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يعد واحداً من مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تم تصميمها لتتناسب مع قيم ومبادئ شهر رمضان في ما يتعلق بالعمل الخيري ومساعدة الأفراد والمجتمعات المحتاجة، ومزج ذلك مع الدعوة للحفاظ على صحة المشاركين من خلال تشجيعهم لممارسة الأنشطة الرياضية داخل المنزل.

حيث قامت آلية مبادرة «حركتك صدقتك» على مساهمة المشاركين بممارسة الأنشطة الرياضية داخل منازلهم خلال الشهر الفضيل، امتثالاً لتوجيهات وزارة الصحة التي تدعو للتباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة، وتسجيل مشاركتهم عبر الموقع الإلكتروني الذي أتاحه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، لتتم ترجمة هذه الأنشطة إلى تبرعات للأفراد والأسر المحتاجة، التي عملت على إيصالها لهم جمعية إطعام بدعم من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود بالمشاركات الحيوية التي حظيت بها مبادرة حركتك صدقتك، وقال: «لم يقتصر دور المشاركين في المبادرة على ممارسة الأنشطة الرياضية والحفاظ على صحتهم فقط، بل قاموا أيضاً بدعوة وتشجيع الآخرين للمشاركة معهم، حيث رصدنا كمّاً هائلاً من التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعهّد فيها المشاركون بتحفيز الآخرين للانضمام إلى المبادرة، وما شهدناه من تفاعل من قِبل المشاركين يدل على وجود مفهوم الترابط الاجتماعي في المملكة، ويؤكد على سعي الجميع لنشر روح الإيجابية والصحه البدنية والعمل الخيري، وجعلنا نفخر بهذه المبادرة كواحدة من المحطات المميزة في مسيرة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع التي ساعد بنجاحها المشتركون من أنحاء السعودية».

كما نوّه رئيس مجلس الاتحاد بالدور الكبير الذي لعبه فريق تدريب حملة «بيتك ناديك»، مشيراً إلى أنهم قاموا بأداء واجبهم نحو المبادرة بكل روح وطنية، وبذلوا ما بوسعهم ليكونوا قدوة للجميع، وتوجّه بشكرٍ خاص لهؤلاء المدربين وهم الكباتن فهد سعود السهلي، وعبدالله عبدالباسط أبا فلاته، ونجيا صالح الفضل، وأحمد محمد المصعبي، وآية صالح الدهيمان، وياسمين هشام حسن.

وأضاف: «نستطيع القول إن حملة بيتك ناديك شهدت تطوراً جوهرياً منذ انطلاقها في البداية لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي أصاب المملكة والعالم، لتصبح الآن دليلاً متكاملاً من أجل الحصول على أفضل نمط حياة صحية».

كما أوضح: «يمكنني أن أصف حملة بيتك ناديك بالمسار الإستراتيجي من أجل الوصول إلى حياة أفضل عبر المحافظة على الصحة والنشاط البدني والذهني».

يذكر أن حملة «بيتك ناديك» التي بدأت بهدف تشجيع المجتمع على اتباع العادات الصحية أثناء بقائهم في المنزل وتزويدهم بالنصائح عن كيفية تعزيز لياقتهم من خلال بوابة حياة صحية، تمكنت من استقطاب العديد من المشاركات والمشاركين من كافة الأعمار، واستطاعت رفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وبناء الحياة الصحية وتجربة تحديات جديدة.

كما استطاعت الحملة عبر أنشطتها الرقمية الوصول لأكثر من 4 ملايين شخص بنهاية شهر أبريل، وحفزت مجموعة كبيرة منهم في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي على مشاركة أنشطتهم عبر تسجيلها ونشر الآلاف من المحتويات المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وإضافةً إلى مبادرة «حركتك صدقتك»، قام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بإطلاق عدد من المبادرات الأخرى تحت مظلة حملة «بيتك ناديك» خلال الشهرين الماضيين، حيث تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية على إنشاء تحدي «تحرّك والعب» الأول من نوعه الذي تم تصميمه لربط الألعاب الإلكترونية بعدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، كما أطلق الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية «التحدي الجامعي» الذي استهدف طلبة الجامعات السعودية من خلال تحديهم بأنشطة رياضية متنوعة للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم.

ومن جهة أخرى، استطاعت حملة «بيتك ناديك» استقطاب اهتمام مجموعة واسعة من شركات القطاع الخاص من خلال إطلاق «تحدي الشركات»، الذي استقطب كلا من شركة بيبسكو العربية وشركة القدية وبنك الرياض، وشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة حلواني اخوان ومشروع نيوم، وشركة بن زقر والاتصالات السعودية والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والعديد من الشركات الأخرى.

ويمكن مشاهدة فيديو اختتام حملة «حركتك صدقتك» عبر الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=qi8JGLDk8uc

كما يمكن مشاهدة فيديو أبطال حملة «بيتك ناديك» عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=xNU7rfix5HI

يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هي جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية، وتسعى لتوفير فرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني، وتتطلع إلى الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في مجال الرياضة والاتحادات الرياضية والقطاع العام والخاص على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها.

ويركز اتحاد الرياضة للجميع على زيادة النشاط البدني من خلال تطوير أربع أولويات استراتيجية: (1) التعليم ؛ (2) المجتمع والتطوع ؛ (3) اللياقة البدنية والصحة ؛ (4) الحملات والترويج. ويقوم الاتحاد بذلك من خلال تصميم ونشر برامج رياضية ترفيهية مصممة خصيصاً للنساء والرجال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وإضافة إلى ذلك، يعتمد برنامجاً دولياً ديناميكياً للتواصل يهدف إلى تقديم العلامة التجارية لمجتمع الرياضة في جميع أنحاء العالم.