أرجع الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة عبد الله عسيري، (الخميس)، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في الرياض إلى الكثافة السكانية.

وقال في تصريح لقناة «الإخبارية»: «شاهدنا في الأيام الماضية كثيرا من الإصابات لها ارتباط بفئة الشباب الذين قد لا تظهر عليهم الأعراض ويتسببون في نشر ونقل العدوى داخل منازلهم بأعداد كبيرة بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية».

وأضاف عسيري: «السائقون قد يكونون مصدرا للعدوى إذا لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية».

وأكد أنه في الوقت الحالي القدرة الاستيعابية للمنشآت الصحية جيدة في مدينة الرياض بحكم وجود عدد جيد من أسرة العناية المركزة ومن أسرة المستشفيات، مشيرا إلى أن ذلك قد يتغير في أي لحظة بسبب استمرار تسجيل الأعداد الكبيرة من الإصابات.

ودعا وكيل وزارة الصحة الجميع إلى استشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الوقائية لإيقاف العدوى، موضحا أنه إذا التزم الجميع سوف نشاهد خلال أسابيع قليلة انخفاضا في الإصابات كما حصل في دول كثيرة.

وشدد عسيري على أنه «كلما زاد الضغط على العناية المركزة كلما زادت الحاجة إلى إجراءات أشد».

وأفاد بأن تسجيل معدلات ارتفاع بالإصابات لفترة طويلة مثير للقلق، ويشير إلى وجود نقل نشط للعدوى بالفايروس في المجتمع، وإلى حاجة ماسة لرفع الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات بشكل مستمر.