أعلنت جامعة طيبة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن إطلاقها برنامجها السنوي الصيفي في نسخته هذا العام (#صيفي_2020) عن بعد ومجاناً لكافة أفراد المجتمع.



وقال عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور سهيل شفيع إن البرنامج الصيفي لعمادة خدمة المجتمع هذا العام يتوقع أن يحظى بإقبال كبير مقارنة بالأعوام الماضية، نظراً لما نشهده من أجواء احترازية وطول المكوث في المنازل، داعياً الجميع إلى الاستفادة القصوى من البرامج المتنوعة التي تقد م مجاناً ولكافة أفراد المجتمع عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.



وأضاف الدكتور شفيع: تقدم العمادة هذا العام مسارات للتدريب الصيفي تتنوع ما بين تقنية المعلومات واللغات والترجمة والفنون والمهارات الحياتية والمحاضرات والإدارة والتجارة والأعمال وفن الجرافيك والتصميم يقدمها نخبة من المدربين والمدربات المعتمدين والمميزين بمشاركة كليات الجامعة المختلفة.



وأهاب الدكتور شفيع بالجميع إلى سرعة التسجيل في البرنامج الصيفي واستثمار الأوقات في ما يعود على الجميع بالنفع والفائدة، شاكراً إدارة الجامعة وكافة العاملين على جهودهم وحرصهم على تقديم البرامج المفيدة للمجتمع.