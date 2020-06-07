تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة القنفذة أمس (السبت) من إنقاذ شخصين بعد أن داهمتهما السيول.



وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز عمليات 911 تلقى بلاغاً عند الساعة



(18:48) من يوم السبت يفيد باحتجاز أشخاص بسيارة في سيل بوادي شسع بمركز خميس حرب.



وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمهمات وفق خطة الأمطار، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتجاز شخصين بسيارة نقل (دينا) مقلوبة في مجرى السيل حيث تم التعامل مع الحالة بشكل فوري وإنقاذهما باستخدام حبال الإنقاذ وأطواق النجاة، أحدهما من الجنسية العربية بالعقد الثالث من عمره والآخر من الجنسية الآسيوية بالعقد الثالث من عمره وهما بصحة جيدة ولله الحمد.



وأهاب القرني بالجميع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة بمحاولة تجاوز السيل وتعريض أنفسهم ومرافقيهم للخطر متمنياً السلامة للجميع. ‏