أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» عن تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحترازات جاءت عن النحو التالي:



الإجراءات الاحترازية عند حجز الرحلة:



- يجب الإفصاح عن أي زيارة للبلدات الموبوءة أو حال تم مخالطة شخص ظهرت عليه أعراض كورونا.



- يتم إجراء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق فقط .



- اعتماد التذاكر الإلكترونية فقط.. دون الحاجة لطباعة التذكرة.



- استبدال المدفوعات النقدية بوسائل الدفع الرقمية.



- التأكد من تفعيل خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقات والهاتف الذكي.



- يسمح بشنطة واحدة لكل مسافر إضافة لشنطة اليد.

الإجراءات الاحترازية في محطة القطار



- الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط.



- تعقيم دوري لكل المرافق التي يتم استخدامها.



- تعقيم جميع الحقائب المشحونة.



- ترتيب المقاعد في صالات الانتظار بطريقة تضمن التباعد الجسدي.



- تقديم أدوات الأكل المعدة للاستخدام الواحد فقط.



- السماح للمسافرين فقط بدخول المحطات.



- عدم السماح بالسفر لمن تظهر عليهم أعراض كالعطس والسعال، أو من تزيد حرارتهم على 38



- التزام المسافرين بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.



- إجراء فحص حرارة عند النقاط الرئيسية في المحطات.



- تغطية الفم والأنف عند العطاس مع الحرص على غسل اليدين.



- الالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه بمسافات التباعد الاجتماعي.

الإجراءات الاحترازية داخل القطار



- يمنع التجمع والازدحام أمام البوابات.



- الدخول والخروج من القطار باتجاه واحد.



- ارتداء الكمامات في جميع الأوقات داخل القطار.



- استخدام المعقمات المتوفرة في القطار.



- يمنع إحضار الأطعمة داخل القطار.



- سيتم تقديم أدوات الأكل المعدة للاستخدام الواحد عند تقديم الطعام.



- تجنب لمس الأنف والعينين أثناء ارتداء القفازات.