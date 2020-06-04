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«عكاظ» (جدة)

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» عن تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحترازات جاءت عن النحو التالي:

الإجراءات الاحترازية عند حجز الرحلة:

- يجب الإفصاح عن أي زيارة للبلدات الموبوءة أو حال تم مخالطة شخص ظهرت عليه أعراض كورونا.

- يتم إجراء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق فقط .

- اعتماد التذاكر الإلكترونية فقط.. دون الحاجة لطباعة التذكرة.

- استبدال المدفوعات النقدية بوسائل الدفع الرقمية.

- التأكد من تفعيل خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقات والهاتف الذكي.

- يسمح بشنطة واحدة لكل مسافر إضافة لشنطة اليد.

الإجراءات الاحترازية في محطة القطار

- الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط.

- تعقيم دوري لكل المرافق التي يتم استخدامها.

- تعقيم جميع الحقائب المشحونة.

- ترتيب المقاعد في صالات الانتظار بطريقة تضمن التباعد الجسدي.

- تقديم أدوات الأكل المعدة للاستخدام الواحد فقط.

- السماح للمسافرين فقط بدخول المحطات.

- عدم السماح بالسفر لمن تظهر عليهم أعراض كالعطس والسعال، أو من تزيد حرارتهم على 38

- التزام المسافرين بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

- إجراء فحص حرارة عند النقاط الرئيسية في المحطات.

- تغطية الفم والأنف عند العطاس مع الحرص على غسل اليدين.

- الالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه بمسافات التباعد الاجتماعي.

الإجراءات الاحترازية داخل القطار

- يمنع التجمع والازدحام أمام البوابات.

- الدخول والخروج من القطار باتجاه واحد.

- ارتداء الكمامات في جميع الأوقات داخل القطار.

- استخدام المعقمات المتوفرة في القطار.

- يمنع إحضار الأطعمة داخل القطار.

- سيتم تقديم أدوات الأكل المعدة للاستخدام الواحد عند تقديم الطعام.

- تجنب لمس الأنف والعينين أثناء ارتداء القفازات.