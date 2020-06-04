أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» عن تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحترازات جاءت عن النحو التالي:
الإجراءات الاحترازية عند حجز الرحلة:
- يجب الإفصاح عن أي زيارة للبلدات الموبوءة أو حال تم مخالطة شخص ظهرت عليه أعراض كورونا.
- يتم إجراء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق فقط .
- اعتماد التذاكر الإلكترونية فقط.. دون الحاجة لطباعة التذكرة.
- استبدال المدفوعات النقدية بوسائل الدفع الرقمية.
- التأكد من تفعيل خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقات والهاتف الذكي.
- يسمح بشنطة واحدة لكل مسافر إضافة لشنطة اليد.
الإجراءات الاحترازية في محطة القطار
- الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط.
- تعقيم دوري لكل المرافق التي يتم استخدامها.
- تعقيم جميع الحقائب المشحونة.
- ترتيب المقاعد في صالات الانتظار بطريقة تضمن التباعد الجسدي.
- تقديم أدوات الأكل المعدة للاستخدام الواحد فقط.
- السماح للمسافرين فقط بدخول المحطات.
- عدم السماح بالسفر لمن تظهر عليهم أعراض كالعطس والسعال، أو من تزيد حرارتهم على 38
- التزام المسافرين بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.
- إجراء فحص حرارة عند النقاط الرئيسية في المحطات.
- تغطية الفم والأنف عند العطاس مع الحرص على غسل اليدين.
- الالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه بمسافات التباعد الاجتماعي.
الإجراءات الاحترازية داخل القطار
- يمنع التجمع والازدحام أمام البوابات.
- الدخول والخروج من القطار باتجاه واحد.
- ارتداء الكمامات في جميع الأوقات داخل القطار.
- استخدام المعقمات المتوفرة في القطار.
- يمنع إحضار الأطعمة داخل القطار.
- سيتم تقديم أدوات الأكل المعدة للاستخدام الواحد عند تقديم الطعام.
- تجنب لمس الأنف والعينين أثناء ارتداء القفازات.