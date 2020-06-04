أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، رفع الحظر الشامل والسماح للأشخاص بالتنقل من 6 صباحاً إلى الساعة 12 ليلاً في كافة مناطق البلاد، والسماح بعودة معظم القطاعات للعمل اعتباراً من السبت القادم.



وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إنه في ضوء إعلان رئيس الوزراء بدء العمل بمصفوفة مراحل التعامل مع وباء فايروس كورونا المستجد، وبالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي؛ إذ تمّ تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميّاً على امتداد الأيام السبعة الماضية، سيدخل الأردن ابتداءً من السبت المقبل المستوى معتدل الخطورة.



وأضاف، أنه لن يتمّ تنفيذ أيام حظر شامل، خلال هذه المرحلة، وسيكون مسموحاً للسيارات الخاصة في جميع المحافظات، حيث سيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقّل بين المحافظات بسعة مقعديّة 50%.



وكشف عن فتح دور العبادة أمام المصلّين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية، والسماح بالطيران الداخلي، وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة اعتباراً من يوم السبت.



وأشار إلى أنه لن يتم أيضاً فتح المدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والمراكز الثقافيّة.