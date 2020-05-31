بعد طول غياب، استلزمته الجائحة الطارئة التي ضربت مطارات العالم، وفرضت السكون على الفضاء وصالات القدوم والمغادرة.. عادت المطارات السعودية إلى حركتها الطبيعية، لتحلق الطائرات مجددا،على عجل في الفضاء الآمن وكأنها تاقت للتحليق بعد طول غياب في اعقاب أيام طويلة جثمت فيها على المدرجات في انتظار اطلاق إشارة الطيران.وضجت المطارات أمس (الأحد) بحركة المسافرين والقادمين، فيما عاد النشاط إلى منافذ السفر و«كاونترات» الموظفين، وقد اتخذوا أقصى درجات الالتزام بالتعليمات لضمان سلامة المسافرين. مئات الموظفين الذين تسابقوا في الترحاب بضيوفهم تسلحوا بالكمامات والقفازات بعدما خضعوا إلى قياس درجات الحرارة اسوة بالضيوف انفسهم الذين تدبروا أمرهم بالإجراءات الاحترازية الصارمة قبل وبعد وصولهم إلى صالات السفر.مواقف سيارات الأجرة في المطارات والتي ظلت خالية في الفترة السابقة عادت إلى حيويتها على عجل، صحيح أن حركتها ظلت محدودة امس، لكن واقع الحال يشير إلى ان الحياة ستعود اليها اكثر نشاطا في الساعات القادمة. واتخذت سلطات الطيران المدني مزيدا من الإجراءات الوقائية لتطبيق قواعد التباعد باستخدام التقنية الحديثة في انهاء إجراءات المسافر من لحظة و صوله إلى المطار حتى صعوده الى الطائرة وجلوسه على مقعده.أما شركات السفر والسياحة التي استقبلت عودة الرحلات الجوية الداخلية بالارتياح، تأمل في عودة الرحلات الدولية لتعويض تداعيات الجائحة.. واعتبرت العودة المحلية بشرة خير في استئناف الطيران لكل دول العالم.ما إن أشارت عقارب الساعة للسادسة صباح أمس (الأحد)، إلا وتغير حال شوارع العاصمة المقدسة، بعدما بدأت المركبات تصول وتجول، ليست في داخل المدينة التي كان يسودها هدوء شامل على مدى 75 يوما ماضية، ولكن هذه المرة عبر الطرق السريعة باتجاه محافظتي جدة والطائف.ورصدت «عكاظ» خروج عشرات المركبات للشوارع فور رفع منع التجول، والسماح بالتجول من السادسة وحتى الثالثة عصرا، لتمشط الطرقات المؤدية إلى محافظة الطائف «الهدا والسيل» وطريق الحرمين الشريفين، والتي شهدت ازدحاما كبيرا من المواطنين الراغبين في زيارة أقاربهم والعودة إلى منازلهم في تلك المدن، فيما فتحت المتاجر والمحلات التجارية في العاصمة المقدسة أبوابها لاستقبال المواطنين والعملاء.من جهتها، ما زال عدد من الأحياء السكنية في العاصمة المقدسة ممنوعة من التجول، وهي ضمن الأحياء المعلن عنها سابقا، وفي مقدمتها المسفلة والنكاسة وغيرها من الأحياء التي يمنع التجول والخروج منها إلى الأحياء المجاورة، إذ تواصل الجهات ذات الاختصاص الوجود في نقاط التفتيش وتطبيق التعليمات والتأكد من التصاريح.ولاحظت «عكاظ» بدء فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع أمانات وبلديات منطقة مكة المكرمة، بأعمال التعقيم والوقاية لمباني الهيئات والمراكز التابعة للفرع وكذلك السيارات من الداخل والخارج، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الفرع الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما يحفظ سلامة منسوبيها أثناء مباشرتهم أعمالهم الإدارية والميدانية.من جانبه، أكد مدير عام الفرع فؤاد بن سعود العمري أن أعمال التعقيم مستمرة بجميع المباني، إضافة إلى تجهيز وحدة الفحص البصري بأدوات الفحص من أجهزة قياس الحرارة وكمامات ومعقمات وموظف يوجه العاملين بأهمية الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية.وأعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، مغادرة أولى رحلات قطارات الركاب أمس (الأحد)، متوجهة من الرياض إلى الدمام، مروراً بمحطتي الهفوف وبقيق، وعلى متنها 143 راكباً، بنسبة إشغال مقاعد تجاوزت 99% من قبل المسافرين؛ فيما انطلقت ثاني رحلات المؤسسة صباح أمس من الدمام إلى الرياض، مروراً بمحطتي بقيق والهفوف، وكان على متن القطار 118 راكباً.وبدأت محطات الخطوط الحديدية أمس استقبال الركاب المسافرين بسلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنت عنها سابقاً، بدءاً بقياس درجة الحرارة والتحقق من ارتداء الكمامات وتغطية الأنف والفم، وانتهاءً بالتباعد الجسدي أثناء تصعيد الركاب، كما عمدت الخطوط الحديدية إلى إعادة توزيع مقاعد الركاب داخل القطارات بشكل قطري وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد الجسدي بين الركاب داخل القطارات لضمان سلامتهم.وفي المحطات، عمدت الخطوط الحديدية إلى توزيع مقاعد المسافرين حسب المقاييس المعتمدة للسلامة، وبما يبقي مسافة آمنة بين مرتادي المحطات، وشمل هذا استبعاد مقاعد الانتظار المتجاورة، واستخدام العلامات الأرضية الإرشادية، والرسائل التوعوية في مرافق المحطات.وأشادت الخطوط الحديدية بالتزام عملائها الكبير بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء وجودهم في المحطات وكذلك أثناء سفرهم على القطارات. وأكدت أهمية استمرار الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير لضمان سلامة الجميع، عبر رفع مستويات الوقاية من فايروس كورونا والحد من فرص انتشار العدوى.عادت الحياة في مفاصل الشوارع بشكل شبه اعتيادي مع صبيحة أمس (الأحد) بعد التخفيف من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وامتلأت بالمركبات على غير العادة منذ الساعة السادسة صباحا.الازدحام الشديد ظل سيد الموقف في العديد من الشوارع الرئيسية بالمنطقة الشرقية، فالطوابير الطويلة أمام الإشارات الضوئية تعكس عودة الحركة والنشاط إلى مفاصل الحياة مع استئناف الدوائر الحكومية نشاطها بشكل تدريجي.الأسواق بدورها بدأت تستعيد الجزء الأكبر من عافيتها ما يعطي القطاع التجاري فرصة كبرى لتعويض جزء من التداعيات السلبية التي خلفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.سعيد الغامدي (تاجر ملابس) أوضح أن عودة الحركة الاقتصادية تمثل عنصرا أساسيا في الخروج من الآثار السلبية الناجمة عن منع التجول المفروض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، لافتا إلى أن القطاع يكابد في العادة ركودا بعد عيد الفطر، بيد أن مجرد السماح بافتتاح الأسواق يمثل بارقة خير لاستعادة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.وذكر سلمان الدوسري (تاجر مكسرات) أن حركة الشراء خلال فترة منع التجول مستمرة، لافتا إلى أن منع التجول يحفز على شراء المكسرات والحلويات، مؤكدا في الوقت نفسه أن تخفيف الإجراءات يسهم في استعادة الحركة الاقتصادية وضعها الطبيعي خلال الأسابيع القادمة.وصلت إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة تبوك أمس، أولى الرحلات الداخلية قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد استئناف المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات الاحترازية، كما شهد المطار انطلاق أولى رحلاته إلى الرياض، بعدما أنهى -كبقية مطارات المملكة- استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية، وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع وزارة الصحة، المتبعة في مواجهة فايروس كورونا المستجد.وشملت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى الملصقات على الأرض وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال الوجود في المطار، وتوفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل 3 ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.وأوضح مدير المطار المناوب المهندس ماجد البلوي أن الرحلات الجوية جُدولت وفق برنامج زمني محدد، بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات، لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قِبَل مسافري كل رحلة، فيما جرى إغلاق مكاتب بيع تذاكر الطيران بالمطار، ليقتصر الدخول للمطار على المسافرين المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك قبل موعد الرحلة بساعتين، مع الالتزام بلبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار بعد قياس درجة الحرارة؛ إذ سيُمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة.تابعت «عكاظ» في جولتها الميدانية أمس (الأحد) بمطار أبها الدولي استئناف 14 رحلة داخلية وسط إجراءات احترازية كبيرة من إدارة المطار للوقاية من فايروس كورونا. وشهدت الساحة الخارجية للصالة الرئيسية قيام قطاع الصحة بقياس درجة حرارة كل مسافر عن طريق الكاميرا الحرارية الرقمية وإلزام الجميع باستخدام الكمامة، والتباعد بين المسافرين طبقا للملصقات الأرضية بداية من بوابة الصالة الرئيسية حتى خروج المسافرين من صالة المغادرة، مع تنظيم كبير يقدمه مطار أبها للمسافرين المغادرين أو القادمين.وعبر المواطنون محمد الشهراني وعبدالله العسيري وعلى الشهري عبر «عكاظ» عن شكرهم لإدارة المطار التي تقدم كل ما في وسعها من الاحتياطات الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا، وتنظيم حركة المسافرين، وأضافوا أن هناك جهودا جبارة تقدمها هيئة الطيران المدني مع استئناف الرحلات الداخلية للوقاية من الفايروس وحرصا أكبر رأيناه في صالات المطار.انطلقت أولى الرحلات الجوية المحلية من مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك إلى الرياض «طيران فلاي ناس» وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية. وكان جميع المسافرين المغادرين إلى الرياض التزموا بالتعليمات الصحية باستخدام الكمامات وإجراء الفحص الطبي قبل الوصول إلى منافذ السفر وتطبيق التباعد من خلال علامات الوقوف على أرضية صالة السفر.وفي جازان، فتحت صالات المغادرة والقدوم بالمطار أبوابها أمام المسافرين بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر. ورصدت «عكاظ» التجهيزات والاستعدادات المتكاملة مع انطلاق تشغيل الرحلات الداخلية بتواجد عدد من الفرق الطبية عند مداخل ومخارج الصالات بالمطار، إضافة إلى الإجراءات الاحترافية كافة، التي شملت الكاميرات الحرارية وإيقاف أجهزة البيع الذاتي واستخراج بطاقة صعود الطائرة ‏والاعتماد على الوسائل ‏التقنية الحديثة ‏عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية إلى جانب عمليات التعقيم في أجزاء المطار كافة، وعمل تنظيمات خاصة في المقاعد وتوفير مساحة تباعد بين المسافرين.دشن 111 راكبا أول رحلة جوية متجهة إلى أبها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعد استئناف الرحلات الداخلية بعد انقطاع تجاوز الشهرين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».وقطعت رحلة «أبها» شريط الرحلات الداخلية في الساعة 9:15 صباحا ضمن 4 رحلات في اليوم الأول لبدء نشاط الطيران الداخلي، فيما توجهت الرحلة الثانية إلى جدة عند الساعة 12:45 ظهرا، بينما اتجهت الرحلتان الأخيرتان إلى جدة والرياض في الـ6 مساء.واتخذت إدارة مطار الملك فهد الدولي العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة، إذ تبدأ الإجراءات من دخول المسافر من بوابة المطار (البوابة 5) حتى صعوده على متن الطائرة، مع الحرص على التباعد الجسدي وتوفير جميع لوازم الوقاية طبقا للدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني.ووظفت الجهات المعنية العديد من التقنيات الحديثة لخلق تجربة آمنة للمسافر كالكاميرات الحرارية عند جميع مداخل صالة السفر، وتركيب أكثر من 100 جهاز «Ultra Violet LED» على جميع السلالم الكهربائية والمماشي الكهربائية بصالة السفر، والتي تقوم بعملية التعقيم باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية، وتخصيص مسار محدد للمسافرين عند دخول الصالة، وخضوع جميع المسافرين للفحص بواسطة الكاميرات الحرارية، ووجود علامات أرضية متباعدة في جميع مرافق المطار لضمان الحفاظ على مسافة بين كل مسافر. ومن الإجراءات أيضا التخلص من أي قفازات يرتديها المسافر وتعقيم الأيدي قبل الدخول، وتوفير معقمات، كمامات، قفازات للمسافرين في مختلف أرجاء صالة السفر، مع فريق خاص لتفويج وتوجيه المسافرين إلى مختلف المناطق، وعلامات إرشادية على مقاعد الانتظار تحث المسافرين على الجلوس في مقاعد متباعدة، وإلزام جميع العاملين في المطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية، والتعقيم المستمر لجميع مرافق المطار على مدار الساعة. وسيقتصر دخول المطار على المسافرين فقط، إضافة إلى المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة قبل موعد الرحلة بساعتين، مع الالتزام بلبس الكمامة وحمل التذكرة الإلكترونية.وفيما يتعلق بإجراءات تسجيل الرحلات، حرصت إدارة المطار على وضع علامات أرضية متباعدة أمام منصات التسجيل لضمان الحفاظ على مسافة بين كل مسافر، إضافة الى وجود حواجز زجاجية واقية على جميع المنصات.كما يتم التصعيد التدريجي للطائرة من قبل شركة الطيران لضمان عدم الاصطفاف المتقارب، ووجود علامات أرضية متباعدة على جسور إركاب المسافرين لضمان الحفاظ على مسافة بين كل مسافر.وخلال الجولة، لاحظت «عكاظ» خلو مواقف سيارات الأجرة تماما، بخلاف الفترة السابقة التي كانت تعج بعشرات السيارات التي تنتظر دورها لاستقبال القادمين سواء عبر الرحلات الداخلية أو الدولية، ولوحظ أن مكاتب تأجير السيارات لم تستأنف نشاطها بشكل كامل، اذ لا يوجد غير مكتبين يعملان ضمن المكاتب العاملة في المطار.وقال سامي العبدالهادي (مستثمر) إن عودة الرحلات الداخلية مقدمة لاستئناف الرحلات الدولية، مؤكدا أن ربحية الطيران الداخلي لوكالات السفر والسياحة بسيطة للغاية (10 - 20) ريالا للتذكرة الواحدة، لافتا إلى أن عودة الطيران الدولي تحقق الهوامش الربحية لوكالات السفر والطيران.وأضاف حسين القطان (مستثمر) أن الرحلات الداخلية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي المبيعات، مضيفا أن حجم المبيعات الداخلية يشكل 35%، لافتا إلى أن الاقتصار على الرحلات الداخلية لا يغطي التكاليف التشغيلية، مبينا أن استئناف الرحلات الداخلية سيحرك الدورة الاقتصادية ما يعطي نوعا من الأمان بعودة الحياة الطبيعية.طبق مصلو 100 مسجد وجامع بمحافظة الداير، شرقي جازان، تعليمات التباعد والاستعانة بالسجادة الخاصة وارتداء الكمامة القماشية.ورصدت «عكاظ» المصلين مع بداية الفجر بجامع حراز في التزام تام. وأم المصلين الشيخ حسن جبران المالكي، الذي أكد أن الصلاة في المسجد وعودة فتح بيوت الله أمر أسعد الجميع، منوها بضرورة تطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية للوقاية من فايروس كورونا.من جانبه، بيّن مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الداير يحيى حسن المالكي لـ«عكاظ» أن الإدارة ومنذ صدور قرار إعادة فتح المساجد وصدور تعميم الوزارة بتطبيق الاشتراطات بدأت بتهيئة أكثر من 100 جامع ومسجد في المحافظة وتعقيمها وتنظيفها وتطبيق التباعد الاجتماعي ورفع المصاحف، والتنبيه على الأئمة والمؤذنين بضرورة تطبيق التعليمات والأنظمة.أنهى نداء «حي على الصلاة.. حي على الفلاح» مرارة 77 يوما كانت الأقسى في قلوب رواد المساجد خلال الحجر الإلزامي، إذ تردد على مسامعهم نداء «صلوا في رحالكم.. صلوا في بيوتكم»، لتنطلق مرحلة جديدة عنوانها «نعود بحذر» تمهيدا للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية للحياة. وشهد الثلاثاء 22 رجب قرار هيئة كبار العلماء بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان وفق قاعدة الشريعة «لا ضرر ولا ضرار»، ومن القواعد المتفرعة عنها: «أن الضرر يدفع قدر الإمكان» لمنع تفشي فايروس كورونا، لتتردد على مسامع الجميع عبارة «صلوا في رحالكم،، صلوا في بيوتكم»، التي وصفت بالعبارة الأقسى والتي حركت المشاعر ولأجلها دمعت الأعين.وعقب 77 يوما، توافد المصلون إلى المساجد والجوامع لأداء الصلوات وفق التعليمات التي تنص على فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وكذلك فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتا.وتضمنت التعليمات إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلٍ وآخر، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، مع عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب أو سواك، إضافة إلى إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.وفيما يتعلق بصلاة الجمعة، فقد وجّه وزير الشؤون الإسلامية بإقامة صلاة الجمعة مؤقتا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، ويكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة، وفتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.استقبل أكثر من 6600 جامع ومسجد بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها أمس (الأحد)، المصلين في صلاة الفجر.ورصدت عدسة «عكاظ» لحظات دخول المصلين، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتا، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.وتمت كذلك أعمال التنظيف والتعقيم للجوامع والمساجد بالتعاون مع أمانة منطقة جازان، وشملت ساحات ومداخل المساجد والجوامع، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.