أصيبت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية، ولاء البوشي، بفايروس كورونا. وأعلنت في تغريدة على حسابها على تويتر اليوم (الإثنين): «تأكدت هذا المساء من إصابتي بالوباء، وسألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة»، وأضافت: «قمت بإبلاغ من قابلني في الفترة الماضية للالتزام بالحجر الصحي».وشددت على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، فالانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.ودعت السودانيين إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، مؤكدة أن تفشي الفايروس في المجتمع يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية».من جهته، أكد عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أن البوشي أبلغته بإصابتها، لافتاً إلى أنه سيخضع للحجر الصحي الاحتياطي، إذ إنه رافق الوزيرة ضمن وفد جال في عدد من الولايات في الفترة الماضية.يذكر أن هذه ثاني إصابة في الحكومة، فقد سبق أن أعلن وزير البنى التحتية والنقل هاشم بن عوف إصابته مطلع الشهر الجاري.