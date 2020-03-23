أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة لفايروس كورونا المستجد كوفيد 19، ووفاة 4 حالات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، عن خروج 15 حالة من المصابين بفايروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفايروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أن الـ33 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفايروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وجرى الإعلان عنها مسبقًا، وأن حالات الوفاة لمواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وبين أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفايروس كورونا المستجد حتى أمس (الأحد) هو 327 حالة من ضمنها 56 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.