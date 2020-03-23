عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، اجتماعاً «عن بعد» مع الملحق الثقافي المكلف ورؤساء الأندية الطلابية في المملكة المتحدة، لتباحث ما يواجهه المواطنون السعوديون في شتى المدن البريطانية، مشيدا بجهودهم وتكاتفهم في ظل أزمة «كورونا»، مطالباً بالالتزام بما يصدر من توجيهات وإرشادات. ودعا الأمير خالد بن بندر، كل من انقطعت بهم السبل في بريطانيا بسبب الأوضاع الحالية من المواطنين السعوديين وليست لديهم مكافأة، إلى التواصل مع السفارة لتقوم بتقديم المساعدات اللازمة، مناشداً الطلاب والطالبات والأسر بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج لغير الضرورة. وأضاف: «نحن في انتظار التوجيهات بخصوص استئناف الرحلات الدولية لعودة من يرغب، مع أهمية الإحساس بالمسؤولية وإتاحة الفرصة لكبار السن والحالات الحرجة التي تتواجد في الفنادق في لندن». يذكر أن السفارة السعودية في بريطانيا تلقت أكثر من ١٠ آلاف مكالمة هاتفية بخلاف الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، من خلال فريق الطوارئ الذي يعمل لخدمة المواطنين.