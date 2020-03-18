نجحت الصين في تطوير لقاح ضد فايروس كورونا، وأعلن سفيرها لدى الرياض تشن وي تشينغ، على حسابه في «تويتر» (الثلاثاء)، أن باحثين صينيين تابعين للأكاديمية العسكرية للعلوم الطبية، اختبروا لقاحا «آمنا وفعالا» ضد الفايروس، بقيادة الباحثة تشين وي التي دمرت إيبولا قبلاً، مؤكدا أن إنتاج اللقاح سيتم على نطاق واسع، عقب تجربته عمليا في أواخر أبريل القادم وحتى نهاية العام الحالي، بحقن جرعات لـ108 متطوعين للتأكد من سلامته على الإنسان، لافتا إلى أن بلاده ستتكفل بتسويق اللقاح المسمى MRNA محلياً، بينما تتولى ألمانيا تسويقه عالميا.