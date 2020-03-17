في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، عدة قرارات ستطبق جميع اعتبارا من الثامنة صباحا ليوم غد (الأربعاء) ولمدة أسبوعين، بحسب وكالة الإعلام الأردنية الرسمية (بترا).

وجاء في مقدمة هذه القرارات: «تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء، وباستثناء القطاع الصحي كاملا».

كما قررت «منع الخروج من المنازل إلا في الحالات القصوى، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، وإغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها»، بالإضافة إلى منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، وتوقيف طباعة الصحف الورقية، ومنع التنقل بين المحافظات.

وقررت الحكومة كذلك إعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحددها الدول المستضيفة لهم.

ومن جهتها، أكدت مديرية الأمن العام في بيان صادر لها، أنها «ستعمل على مراقبة وإنفاذ جميع القرارات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بخطة الاستجابة للتعامل مع فيروس كورونا»، مضيفة: «صدرت التعليمات والأوامر المشددة لكافة وحدات وإدارات الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، للمباشرة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الحكومة اليوم بما فيها منع التجمعات والتنقل بين المحافظات والمدن، والالتزام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى».