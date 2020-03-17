كشف طبيب بريطاني يعمل في قسم الحوادث والطوارئ, بمستشفى "لوتون و دونستابل" العام في شمال لندن عن أن العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية يعانون من نقص معدات الحماية الكافية من فايروس كورونا. حسب ما نشرته صحيفة "الجارديان" اللندنية.وذكر "نيشانت جوشي" بأن قرار الحكومة بعدم أجراء اختبار اعراض (فايروس كورونا) حتى على العاملين في الخدمات الصحية الوطنية قد يعرضهم لمخاطر انتقال العدوى إليهم , وأضاف أن الجميع خائفون من التحدث علناً, لكنه أراد تسليط الضوء على إرشادات الحكومة والتي وصفها بالفوضوية بالنسبة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والتي أهمها الافتقار التام إلى الملابس الواقية للأطباء والممرضات.وقال "أنا كطبيب أعالج المرضى الذين يتعرضون للحوادث, وقد يبدأون فجأة في السعال, وليس لدينا كمامات فقط الواقيات الأساسية ونفتقر إلى بدلة واقية كاملة. وهناك الكثير من الأطباء والممرضين في أقسام الحوادث والطوارئ معرضون للتضحية بأنفسهم مع كل مريض يتواصلون معه". ولفت "جوشي" إلى أن الجميع خائفون من التحدث علناً, وقال " من الممكن أن أفقد وظيفتي بسبب هذا التصريح ولكن ماذا يحدث لنظام الرعاية الصحية إذا مرضنا جميعا؟".وذكر "جوشي" أن زوجته، وهي طبيبة وحامل ، كانت تعالج مريضاً تأكد فيما بعد أنه مصاب بالفيروس ولكنها لا تستطيع الخضوع للاختبار, حيث كان هذا المريض في عنبر مفتوح ليوم كامل. وتساءل الطبيب البريطاني عن كم عدد الممرضات ومساعدي الرعاية الصحية الذين تعرضوا للفايروس خلال عملهم في إسعاف المرضى!