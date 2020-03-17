عبر مواطنون اتراك بعد عودتهم من خارج البلاد واحتجازهم احترازيا داخل مقر الحجر الصحي في تركيا، وهي مقرات لمساكن طلابية تابعة لوزارة الشباب والرياضة التركية، عن شكواهم من سوء الوضع.

وقال احد المواطنين بحسب ما نقله موقع صحيفة «زمان» التركية اليوم (الإثنين): «لا يوجد ولو مقدار ذرة من النظافة في الداخل. لا يوجد أطباء، أو حتى ممرضون. وضعونا في حجر، ولكن لا يوجد شيء باسم الحجر الصحي فعليًا، بل هنا مثل حظيرة للحيوانات»، على حد وصفه.

في حين نقل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، يلدريم كايا، شكاوى اخرى من المواطنين الموضوعين تحت الحجر الصحي بعد عودتهم، من سوء النظافة وانه لا يحتوي على طعام كافي.

وللحد من انتشار فيروس كورونا، حظرت تركيا عمل الملاهي الليلية والبارات والحانات ضمن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، دعا النائبين عن حزب الحركة القومية التركية، لطفي توركان، وآيلين جسور، لإعلان حالة الطوارئ وحظر تجوال في البلاد بسبب انتشار حالات كورونا المستجد.