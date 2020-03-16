قررت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم (الإثنين)، إنزال عقوبة السجن لمدة عام واحد لمن يخفي إصابته بفيروس كورونا المستجد عن الجهات الطبية، وسط ارتفاع الإصابات في البلاد إلى معدلات قياسية.

وقال مدير الوقاية الأمنية بالجهاز القضائي الإيراني، رضا مسعودي فر، لوكالة أنباء «إيلنا» الإيرانية، «إن من يخفي إصابته بفيروس كورونا سيواجه عقوبة بالسجن لمدة عام»، مضيفا: «عدم الامتثال لتوصيات الوقاية من فيروس كورونا باعتباره تهديدًا للصحة العامة جريمة جنائية».

وأكد أن الأشخاص الذين لا يتخذون تدابير وقائية، مثل الحجر الصحي أو الوصول إلى المراكز الطبية، التي على دراية بمرض فيروس كورونا وقد يتسببون في نشره بين الآخرين، قد يخضعون أيضًا للعقوبات.

وفي وقت سابق، افادت وزارة الصحة الإيرانية أن «عدد المصابين بهذا الفيروس ارتفع إلى 14991 والضحايا إلى 853، منذ تفشي الفيروس في إيران في 19 من فبراير الماضي».