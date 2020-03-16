قررت دولة الإمارات اليوم (الاثنين) تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء البلاد مؤقتا ولمدة أربعة أسابيع، وذلك حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة «وام» الرسمية للأنباء إن القرار يأتي تطبيقا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية واستنادا إلى تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية.

وجاء القرار بعد الاتفاق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية.