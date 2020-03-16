أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء في المجلس العلمي الأعلى، في المغرب، أعلى هيئة دينية في البلاد، اليوم (الإثنين)، فتوى بضرورة إغلاق أبواب المساجد في البلاد؛ في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وجاءت الفتوى، بناء على طلب مباشر من الملك محمد السادس.

ويشمل هذا الإجراء كل الصلوات اليومية الخمس وصلاة الجمعة، وذلك ابتداء من اليوم، مع استمرار رفع الأذان.

وأكدت هيئة الإفتاء، أن «هذا الإجراء لن يستمر، وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد، بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي».