أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم (الاثنين) شفاء 3 حالات جديدة من مصابي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ إجمالي المتعافين حتى الآن 6 حالات.

وتوقع وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لكشف مستجدات كورونا، تزايد الإصابات بالفايروس خلال الفترة القادمة، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة، وأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.

وشدد وزير الصحة على أن تعليق العمل في القطاع الخاص مازال تحت الدراسة حاليا، مؤكدا قيام 18 جهة حكومية بتقييم تطورات الأوضاع بشكل يومي حول مستجدات كورونا، والتزام وزارة الصحة والجهات الأخرى بالشفافية حول تطورات الفايروس.