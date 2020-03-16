وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات المغلقة بالمنطقة، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، استنادا للخطوات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المعنية لمنع تفشي فايروس «كورونا»، ويُستثنى من ذلك السوبرماركت والصيدليات «إن وجدت».فيما أعلنت أمانة جدة منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، بما فيها الشواطئ والحدائق والأنشطة البرية، كإجراء وقائي للحد من انتشارالفايروس المستجد.وفي الرياض، منعت أمانة المنطقة الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بالمنطقة سواءً المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط، وأغلقت المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.كما شملت الإجراءات الاحترازية منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها.وفي الشرقية، طبقت أمانة المنطقة عددا من الإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة الإضافية لمواجهة «كورونا» وإلزام صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية والمطاعم والفنادق بتنفيذها، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.وتضمنت الإجراءات -وفقا للمتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان- وضع مسافة لا تقل عن متر واحد بين الطاولات، وتوفير معقمات اليدين في أماكن متفرقة في المطعم، وكذلك إلزام جميع العاملين ومقدمي الطعام بلبس القفازات والكمامات الطبية، وتنظيف الطاولات والكراسي بالمعقمات بعد كل استخدام، وتنظيف الأرضيات والأسطح بشكل مستمر، وتوفير مواد التعقيم للمستفيدين.وأشار إلى أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير وجه بإغلاق جميع الأسواق الشعبية، كإجراء احترازي للحد من انتشار فايروس «كورونا»، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة الى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات، بناء على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية.كما شملت القرارات إلزام مطاعم الوجبات السريعة بتقديم الوجبات فقط للزبائن عن طريق الطلبات الخارجية دون الحاجة للجلوس بداخلها، كما ألزمت أيضا عربات الأطعمة المتنقلة بتقديم الطلبات الخارجية، وإلغاء جلسات الزبائن المجاورة للعربات. وشدد على أن الأمانة قامت بتشكيل فرق مختصة من جميع الإدارات المعنية في الأمانة، للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات ومتابعة تنفيذها، والرفع بالتقارير اليومية.أما أمانة جازان، فاتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية للتصدي لـ«كورونا» ومنع انتشاره في المجمعات والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والحدائق والمتنزهات.وقالت الأمانة إنها وجهت الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق، ووضع معقمات أيدٍ عند جميع المداخل، كما وجهت المجمعات التجارية بوضع معقمات في دورات المياه والمغاسل وفي أنحاء المجمعات، وزيادة عدد مرات تعقيم وتطهير دورات المياه العامة في الحدائق والمتنزهات خلال اليوم الواحد.وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهت بإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً، في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والحدّ من مخاطر انتشاره.كما أصدرت الوزارة لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، قراراً بمتابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح وما في حُكمهما، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك، ابتداءً من أمس (الأحد).