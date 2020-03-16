أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن أنه سيتم استئناف رحلات الطيران من وإلى المملكة في أقرب وقت ممكن وإحاطة الجميع بالإجراءات المتعلقة بذلك فور إعلانها من قِبَل الجهات المختصة.

وأشارت السفارة عبر حسابها على «تويتر» إلى أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا (COVID-19)، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال مواقع السفارة والملحقيات.

ونوهت السفارة أنه على جميع المواطنين تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. مؤكدةً التزامها بخطتها في التعامل مع هذه المرحلة، وتعزيز مساندتها لأبنائها المواطنين، مشيرة إلى أهمية التكاتف في مواجهة مثل هذه الأزمات.