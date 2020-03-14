طلب من كل موظفي الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك أمس (الجمعة) العمل من منازلهم لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إلا اذا كان حضورهم ضروريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن «الخطة هي خفض التواجد في مقر الأمم المتحدة مع مواصلة القيام بمهامنا».

وأضاف في رسالة منفصلة إلى الموظفين أن «صحتكم ووضعكم يبقيان أكبر مصدر قلق بالنسبة إلي. كونوا في أمان». وهناك حوالى ثلاثة آلاف موظف لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت الفحوص الطبية أثبتت هذا الأسبوع إصابة دبلوماسي فيليبيني بفيروس كورونا المستجد، ليشكل أول حالة في مقر الأمم المتحدة.