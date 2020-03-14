أعلنت موريتانيا أمس (الجمعة) أنّها سجّلت أوّل إصابة بفايروس كورونا المستجدّ تمّ تشخيصها لدى شخص وصل إلى البلاد آتيًا من أوروبا.

وأوضح وزير الصحّة محمد نذير ولد حامد في تصريح متلفز أنّ المصاب تمّ عزله فورًا، مؤكّدًا أنّ لدى الدولة «كلّ الوسائل» لرعاية المصابين بالفايروس.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أنّ المصاب بالفيروس «مواطن» عاد إلى البلاد من أوروبا في 9 مارس.

وأضاف البيان أنّ المصاب «عزل نفسه في منزل بنواكشوط» وذلك بعدما عَلِم بإصابة «صديق كان مقيما معه في أوروبا» بالفايروس.

من جهتها قالت وزارة التجارة والسياحة إنه بتعليمات من رئيس الجمهورية «تقرر إلغاء كل الرحلات السياحية القادمة من فرنسا إلى مدينة أطار وذلك كإجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا».