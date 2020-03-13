أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت متأخر أمس (الخميس)، أن نتائج اختبار فايروس كورونا المستجد الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان «صوفي غريغوار ترودو خضعت لفحص (كوفيد-19 ) اليوم. الاختبار جاء ايجابياً».

واضاف ان صوفي «ستبقى في عزلة حالياً. هي تشعر بأنها بحالة جيدة، وتتخذ كل الخطوات الموصى بها، وتبقى أعراضها خفيفة».

وأشار البيان إلى أن «رئيس الوزراء بصحة جيدة» ولا تظهر عليه أعراض.

وأردف «في إجراء وقائي، وبعد نصيحة من الأطباء، سيبقى» ترودو «في عزلة لمدة 14 يومًا».

وتابع البيان «سيواصل رئيس الوزراء تأدية واجباته بالكامل، وسيخاطب الكنديين غدا».

ويعتزم ترودو إجراء اتصالات هاتفية «مع قادة دوليين» لكنّه ألغى اجتماعات مقرّرة يومي الخميس والجمعة في أوتاوا مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم الكندية.

وقال البيان إن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند سيجريان اتصالات هاتفية مع حكّام المناطق «لمناقشة تدابير جماعية للحدّ من انتشار كوفيد-19 وإبقاء الكنديين سالمين».

سجّلت كندا أمس (الخميس) أكثر من 150 إصابة بالفيروس على أراضيها، غالبيتها في أونتاريو (وسط) وكولومبيا البريطانية (غرب)، مع حالة وفاة واحدة حتى الآن.