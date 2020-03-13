عقدت الحكومة الإسبانية جلسة استثنائية اليوم وذلك لإيجاد حلول لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في البلاد وذلك لعزمها تنفيذ حزمة من القرارات لدعم قطاعي الاقتصاد والصحة المتأثرين من الفيروس وإقرارها لاحقا.وقال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إنه سيتم تحويل 2.8 مليار يورو لمساعدة الأقاليم في البلاد كما سيتم تقديم مليار يورو لصندوق الطوارئلتنفيذ الالتزامات الضرورية، كما ستقوم السلطة التنفيذية بتحديد السعر الأقصى لبيع الأدوية والمستلزمات الصحية لحماية الجمهور منالفيروس ومنعا لارتفاع الأسعار.وأضاف سانشيز في بيان نشرته الحكومة عقب انتهاء اجتماعها الاستثنائي إلى تقديم ٢٥ مليون يورو لكل إقليم لتعزيز الخدمات الاجتماعية.وحول دعم النشاط التجاري، قال سانشيز سيتم منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة فترة تأجيل لتسديد أقساط ديونها الضريبية لمدة ستة أشهر دون فائدة، كما سيتم ضخ ١٤ مليار يورو من السيولة في النظام الاقتصادي، كما يجوز للإدارة العامة للدولة التعاقد علىأساس طارئ على أي نوع من السلع أو الخدمات التي تحتاجها لمواجهة COVID-19 وجعل بنود ميزانيتها أكثر مرونة.