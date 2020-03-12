اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على مخرجات مبادرة «مكة مدينة القلب الآمن»، التي أسهمت في تدريب 22 ألف متدرب ومتدربة، وتوعية 42 ألف شخص في الإنعاش القلبي، وتأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف في كل مدرسة.واستمع أمير مكة خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير، إلى أهداف المبادرة لتأهيل عددٍ من أهالي مكة المكرمة وزوار الحرم المكي ومنسوبي القطاعات غير الصحية ذات العلاقة لإجراء الإسعافات الأولية لمصابي النوبات القلبية وربطهم بالمراكز الطبية مباشرة، واستخدمت فيها تقنية جديدة، أسهمت بها شركة وادي مكة للتقنية، تتضمن حزمة من المزايا أبرزها توفير حلول كاملة لتتبع المعدات الطبية المحمولة في حالات الطوارئ بشكل لحظي، وتحديدًا أجهزة تنظيم ضربات القلب والفريق الطبي المسؤول عن الاستجابة لحالات الطوارئ في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، بما في ذلك توفير جميع منتجات الأجهزة (حساسات إلكترونية، ماسحات لالتقاط إشارات البلوتوث).