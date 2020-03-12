أشعرت أمانة جدة ممثلة ببلدية أبحر الفرعية 253 منشأة صحية وغذائية بالالتزام بوسائل الحماية والصحة العامة، مواصلةً جولاتها داخل النطاق لرفع مستوى الوقاية الصحية والاحترازية في سبيل توفير بيئة صحية لسكان جدة وزوارها.وشملت الجولات التي شارك فيها مراقبو قسم الأسواق وصحة البيئة، 37 مقهى للتأكد من التزامها بعدم تقديم الشيشة والمعسلات لحين إشعار آخر، إلى جانب توجيه الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق واستخدام الكمامات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي يتم تعميمها من قبل وزارة الصحة حسب كل نشاط.