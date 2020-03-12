أعلنت وزارة الصحة عن تعافي أول حالة من المصابين بفايروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، بعد أن استُكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وإجراء فحص مخبري أثبت خلوه من الفايروس، مشيرةً إلى أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة ويستعد للخروج من المستشفى. وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع الرقم 937 بهذا الخصوص.من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 5 حالات إضافية من فايروس كورونا (كوفيد 19) لأربعة مواطنين بحرينيين ومواطنة سعودية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 35 حالة حتى الآن في مملكة البحرين.وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفايروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.