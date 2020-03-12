شددت وزارة الصحة على أهمية تجنب التجمعات التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن (50) شخصا، وتجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى. من جهة أخرى، عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا أمس (الأربعاء) اجتماعها الحادي والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة عن الفايروس.واستعرض الاجتماع الوضع الوبائي للفايروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها. واطمأنت اللجنة على أحوال المصابين بالفايروس في المملكة والخدمات الصحية المقدمة لهم.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عدم صحة ما يتردد عن وجود 600 حالة مصابة بالفايروس في المملكة، مهيبًا بكل من كان في مناطق موبوءة التواصل فوراً مع مركز «صحة 937» للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.