حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، على المشاركة بأعمال التطهير والتعقيم الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة للحد والوقاية من تفشي فايروس (كورونا).وشملت المشاركة تطهير صحن المطاف، والكعبة المشرفة، والحجر الأسود، والركن اليماني، والمقام، تفقد خلالها عمليات الغسيل والتعقيم والتطهير الاحترازية بشكل مباشر.