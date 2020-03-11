دعت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية سرعة تسجيل بياناتهم وتحديث أماكن الإقامة على موقع وزارة الخارجية للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخراً، وحرصاً على سلامة المواطنين.وأفادت السفارة بالتواصل مع قسم شؤون السعوديين للرد على استفساراتهم على الأرقام التالية :(0033673656324 - 0033626238195).