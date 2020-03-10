أعلنت وزارة الصحة أمس (الاثنين) عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).وذكرت الوزارة في بيانين أن 4 حالات جديدة هي لمواطن مخالط لحالة سابقة، وحالتين لسيدتين بحرينيتين قادمتين من العراق، أما الحالة الرابعة فهي لمقيم أمريكي عائد من السفر».وأضافت أن الحالات الخمس التي سجلت في البيان الثاني هي لمواطن ومواطنتين دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، وأظهرت الفحوصات المخبرية إصابتهم وتم تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية، وبينت «الصحة» أن الحالة الرابعة هي لمواطن كان يعاني من أعراض تنفسية خفيفة، حضر إلى مستشفى بالشرقية، ونوم في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم. وأشارت إلى أن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من مصر، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم. وأوضحت «الصحة» أنه بالحالات التسع الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا داخل المملكة 20 حالة، وطمئنت الجميع بأن الحالات معزولة، وجاري التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.