صبحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره المصري سامح شكري، أمس في الرياض الرؤى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.