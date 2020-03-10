وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان علاقات البلدين أخبار الثلاثاء 10 مارس 2020 04:22 «عكاظ» (الرياض) okaz_online@ 50 مشاهدة الأمير فيصل بن فرحان مستقبلا شكري < Previous PageNext Page > -A +A «عكاظ» (الرياض) okaz_online@ صبحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره المصري سامح شكري، أمس في الرياض الرؤى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.