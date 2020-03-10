اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، على آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، كما جرت مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف.وأقر المجلس خلال اجتماعه برئاسة الفيصل في مقر الإمارة بجدة، عدداً من المشروعات الخاصة بالوقف.من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل في منزله بجدة مساء أمس عدداً من أهالي منطقة عسير الذين قدموا للسلام عليه.وأعرب الأهالي عن شكرهم للأمير خالد الفيصل على ما قدمه خلال سنوات عمله في إمارة منطقة عسير.