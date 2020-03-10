وقف مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس (الإثنين) على سير العمل واستعدادات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في تحويل محاضرات الانتظام الاعتيادية إلى فصول افتراضية لجميع مقررات الجامعة، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فايروس كورونا الجديد (COVID19).وأوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور هشام برديسي أن العمادة أنشأت «7500» فصل دراسي افتراضي وقدمت «127» دورة تدريبية لتعزيز ممارسات التعلم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس بواقع «60» دورة بشطر الطلاب، و«67» دورة في شطر الطالبات قُدّم أغلبها إلكترونيًا عن بُعد.من جانبه، استعرض مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، استعدادات تطبيق أنظمة «التعليم عن بعد» و«البلاك بورد» في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وذلك بمقرها بالعابدية.