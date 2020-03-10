استنفرت الإدارات العامة للتعليم والجامعات منذ صباح أمس (الإثنين)، طاقاتها لمتابعة المنصات التعليمية الإلكترونية للطلاب والطالبات، التي تضمن استمرار العملية التعليمية بجودة عالية، بعد قرار وزارة التعليم بتعليق دوام المدارس والجامعات احترازيا لمواجهة فايروس كورونا.وبدأت مدارس التعليم في تفعيل بوابة التعليم الوطنية «عين»، وتم البث المباشر لليوم الدراسي الثاني من الأسبوع الـ8 لجميع المراحل الدراسية، فيما استخدمت الجامعات نظام إدارة التعلم الإلكتروني «بلاك بورد».وفي تبوك، عقد المدير العام للتعليم إبراهيم حسين العُمري اجتماعا مع القيادات التعليمية أقر فيه تشكيل لجنة «التعليم عن بعد» لخدمة الطلاب والطالبات في تفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية في فترة تعليق الدراسة.وأوضح العُمري أن اللجنة ستقوم بشرح كيفية التواصل الإلكتروني عبر بوابة التعليم الوطنية «عين»، ومنظومة التعليم الموحدة، وبوابة المستقبل، للاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي يستطيع الطالب والطالبة من خلالها مواصلة عمليات التعلم والتواصل مع معلميه.وبيّن العمري أن اللجنة تعمل لإقرار خطة العمل الخاصة بتفعيل البدائل الإلكترونية والتعليم عن بعد وبيان دور مكاتب التعليم والجهات التعليمية في المرحلة الحالية، وتوعية أولياء الأمور والمجتمع بأهمية تفعيل هذه البدائل لدعم استمرار العملية التعليمية.وأكد المدير العام ثقته بجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة للقيام بدورهم الوطني لخدمة الأجيال ودعم استمرار العملية التعليمية وإنجاح خطط الوزارة في هذا الجانب، لافتا إلى أن الإدارة ستحرص على توفير الدعم لاستمرار العمل التعليمي عبر المدارس الافتراضية ووسائل التعلم عن بعد، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية هذه الخطط في مسيرة تعليم أبنائهم وبناتهم والرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن.