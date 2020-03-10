كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بأن الموجودين في المحجر الصحي كافة تؤخذ منهم عينات، وإذا كانت موجبة تنقل إلى المستشفى للعزل، وفي حالة سلامة الفحص يبقى في المحجر لحين انتهاء فترة حضانة الفايروس. وأوضحت أن عدد المحاجر الصحية المجهزة بالمنطقة الشرقية اثنان بالدمام والخبر، ويحظى المعزول برعاية صحية وخدمية وإقامة عالية المستوى. وأشارت الصحة إلى أن الهدف من المحاجر هو عزل الشخص المخالط 14 يوما، وبعد التأكد من سلامته يغادر. وبينت أن هناك حالات أخف قادمة من دول حددتها منظمة الصحة العالمية، وهي مصر، لبنان، كوريا، وإيطاليا، وتعزل منزليا. في غضون ذلك، أصدر مستشفى بقيق العام والمراكز الصحية قرارا عاجلا بضرورة حرص جميع العاملين من سكان محافظة القطيف والمدن التابعة لها وتوجيههم بالعمل بمستشفى القطيف والمراكز الصحية التابعة في حال تعذر الوصول لمقر العمل. وشدد القرار على حصر أعداد الموظفين من سكان محافظة القطيف وأسماء المتغيبين عن العمل يوم الإثنين بصورة عاجلة.في السياق ذاته، أكد المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام الدكتور عبدالوهاب الجباري تنفيذ قرار الخروج والدخول من وإلى محافظة القطيف على العاملين بالمستشفى كافة، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى ملتزمة بنص القرار وحثت جميع الكادر التمريضي للبقاء في المنازل والحرص على تجنب الاختلاط خلال هذه الفترة، متطلعا لرؤية الجميع بعد انتهاء المدة المحددة، معربا عن شكره لجميع كادر التمريض من محافظة القطيف على الوجود في المستشفى للقيام بواجبهم. من جانبها، شكلت بلدية القطيف خلية أزمة للتعامل مع المشكلات الصحية على خلفية اكتشاف إصابات بفايروس كورونا في المحافظة خلال الفترة الأخيرة لمواطنين قادمين من إيران والعراق عبر منافذ خليجية. وأوضح مصدر أن الخلية ستعمل على مدار الساعة للتعامل مع التطورات، لافتا إلى أن خلية الأزمة تأتي استكمالا لمجموعة القرارات التي اتخذتها البلدية في الأيام الماضية فور اكتشاف الإصابة بفايروس كورونا، ومنها قرار إغلاق جميع المقاهي التي تقدم المعسل والشيشة في المحافظة، كإجراء احترازي.وأكد رئيس بلدية القطيف محمد الحسيني أن البلدية باشرت تطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا، شملت التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق. وأشار إلى وضع جل المعقم للأيدي والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم.وشدد على إلزام جميع المطاعم والمقاهي باستخدام الأواني الورقية ذات الاستخدام للمرة الواحدة، وتشديد الرقابة على المنشآت والمحلات المتعلقة بالصحة.وبين أن البلدية حريصة على سلامة المواطن والحيلولة دون انتشار العدوى، إذ تمثل أماكن التجمعات بيئة خصبة لانتشار بعض الأمراض المعدية.بدروها، نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أمس (الإثنين) جولات رقابية ميدانية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية في محافظة القطيف بعد قرار تعليق الخروج والدخول من وإلى المحافظة مؤقتا.عكاظ في الأسواق ..لا زيادة في الأسعار