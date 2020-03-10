شهدت مراكز تسوق في القطيف حالة من الازدحام في أعقاب تعليق الدخول والخروج من المحافظة مؤقتا، ووصف مراقبون حالة الازدحام بغير المبرر، في وقت شهدت كافة المستودعات وفرة في كل السلع الاستهلاكية. وقال خالد المحروس مدير أحد مراكز التسوق بمحافظة القطيف، إن المركز استطاع التغلب على الازدحام مساء أمس الأول (الأحد)، مشيرا إلى أن توافد المتسوقين بدأ من العصر، مبينا أن إدارة المركز أعدت ترتيبات عاجلة لتقديم خدمة سريعة بمضاعفة عدد محاسبي المبيعات والطاقم المساعد وموظفي الخدمة فزادت من طاقته التشغيلية سعيا منهم لتقديم جميع الخدمات على أكمل وجه ولتلبية جميع احتياجات المتسوقين، كما وفرت كميات كبيرة من اللحوم والدجاج ومضاعفة العمالة ثلاث مرات لتقديم المنتجات في وقت قياسي في مواجهة طلبات الأعداد الكبيرة من المتسوقين.وأشار إلى أن المركز وفر المنتجات بتمديد عمل مستودعات القطيف لمد الفروع بالمواد اللازمة في أقل مدة، وزيادة عدد الموظفين والدعم، وزيادة في عدد عربات التسوق، وتوفير كميات إضافية كبيرة من اللحوم والدجاج الطازجة، وتموين إضافي من الفاكهة والخضروات، وتمديد ساعات العمل.