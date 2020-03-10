دعت وزارة الزراعة والمياه والبيئة المزارعين إلى مراجعة الفرع بمحافظة القطيف اليوم (الثلاثاء)، للحصول على التصاريح اللازمة للسماح بالخروج والدخول من المحافظة على خلفية التعليق المؤقت لعملية الخروج والدخول الصادر يوم أمس الأول (الأحد).وقال مزارعون بالمنطقة إن مديرية الزراعة بالشرقية طلبت منهم مراجعة فرع الوزارة بالقطيف لاستكمال الإجراءات، مشترطة اصطحاب المستندات المطلوبة المتمثلة في السجل الزراعي وصورة من الهوية الوطنية. وقالوا إن فرع الوزارة سيقوم برفع القائمة إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة وإن التصاريح تخول صاحبها الخروج والدخول بسهولة ويسر.