اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، على أعمال وخطط أمانة جدة، وعدد من المشروعات الأخرى التي تعمل عليها.واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور أمين المحافظة صالح التركي، الأعمال الجاري تنفيذها في محافظات المنطقة التي تقع تحت نطاق الأمانة، ومشاريع معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وأعمال إزالة التعديات على الأراضي الحكومية.