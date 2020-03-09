بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، تقديم خدماتها للرجال والنساء في (10) مواقع بالمنطقة، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم (الاثنين) بتقديم الخدمة للرجال في مقر الخطوط السعودية بمحافظة جدة، ويوم الثلاثاء في كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة لمدة يوم واحد لكل منهما. وتختتم الوحدة المتنقلة مهمات عملها يوم الخميس بتقديم خدماتها للنساء في محافظة بحرة، ومجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة جدة لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».