حصد الكاتب العكاظي الدكتور حمود أبوطالب جائزة جازان للتفوق والإبداع فرع التميز الإعلامي، أمس (الأحد)، والتي يرأسها أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وضمت نخبة من المتميزين والمبدعين في عدة مجالات. وبدأ أبوطالب الكتابة في «عكاظ» عام 1993، بزاويته «تلميح وتصريح» في ما حصل على العديد من الأوسمة والجوائز العالمية والمحلية، بينها جوائز وزارة الثقافة اليمنية عام 2004، وجمعية لسان العرب من الجامعة العربية عن المقال الصحفي عام 2005، والمفتاحة للإعلام عام 2010، واتحاد الإعلاميين العرب للمقال الصحفي عام 2015، وجائزة وزارة الحج للمقال الصحفي عام 2016. ويشغل عضوية العديد من الجمعيات الأدبية والإنسانية، وصدر له كتاب (ساحات، وجدة مساء الثلاثاء).