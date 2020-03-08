تفاعل أكثر من 35 من منسوبي سجون المنطقة الشرقية مع البرنامج التدريبي الأول في لغة الإشارة، الذي نظمه نادي الصم بالمنطقة الشرقية، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، بالتكامل مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلة في إدارة التربية الخاصة ضمن مبادرة إشارتي، وذلك بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، التي أكدت ضرورة تدريب منسوبي القطاعات الحكومية على لغة الإشارة خدمة للصم وتسهيلا لعملية التواصل معهم. وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أن النادي بدأ في وقت مبكر، بالتعاون مع قسم التدريب بالمديرية العامة للسجون، التحضير والاستعداد لتنفيذ الدورة التدريبية التي تعد الأولى من نوعها، والعمل على تقديم الدورات التخصصية في لغة الإشارة للجهات الحكومية كافة؛ ليكونوا مختصين باستقبال الصم من المواطنين والمقيمين كونهم فئة غالية يتطلب من جميع الجهات توفير وسائل التواصل كافة معهم بالشكل المطلوب والمناسب.في المقابل، بين مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية عبدالله بالنفجان أن تبني إدارة السجون هذه المبادرة في التدريب وتعميمها يعد خطوة ناجحة نحو إشراك الأصم مع المجتمع والتفاعل مع متطلباته ومعرفة حاجاته وفهم ما لديه، مبديا سعادته الغامرة بما تحقق من إنجاز لهذا البرنامج.